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В Ростовской области вечером 14 июля объявили ракетную опасность

В Ростовской области вечером 14 июля объявили ракетную опасность

Вечером 14 на территории всей Ростовской области объявили ракетную опасность. Срочное уведомление от РСЧС пришло около 21:05.

Жителям региона рекомендовали пройти в укрытия, подвалы или подземный паркинг.

В ночь на 14 июля над Ростовской областью силы ПВО отразили атаку 20 дронов.
РСЧС
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