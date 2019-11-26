В Ростовской области ВАЗ врезался в автобус со школьниками: видео



В Ростовской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. Авария случилась около станицы Багаевской 28 ноября.



По информации ГУ МЧС Ростовской области, на трассе Ростов - Семикаракорск в Багаевском районе столкнулись «ВАЗ-2112» и школьный автобус ПАЗ. В момент происшествия в автобусе находились 10 детей.



- В результате ДТП дети не пострадали, - рассказали в спасательном ведомстве, - травмы получили два человека из легкового автомобиля.



Для доставки детей в школу был выделен дополнительный автобус из станицы Багаевской. Для ликвидации последствий аварии привлекались семь спасателей и три единицы техники.



Ведущий специалист по связям с общественностью ПСС во внутренних водах Анастасия Калдурова добавила, что водителя и пассажира покорёженного авто пришлось доставать с помощью специального оборудования. Их передали бригаде скорой помощи.



