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В Ростовской области ВАЗ врезался в автобус со школьниками: видео

В Ростовской области ВАЗ врезался в автобус со школьниками: видео
В Ростовской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. Авария случилась около станицы Багаевской 28 ноября.

По информации ГУ МЧС Ростовской области, на трассе Ростов - Семикаракорск в Багаевском районе столкнулись «ВАЗ-2112» и школьный автобус ПАЗ. В момент происшествия в автобусе находились 10 детей.

- В результате ДТП дети не пострадали, - рассказали в спасательном ведомстве, - травмы получили два человека из легкового автомобиля.

Для доставки детей в школу был выделен дополнительный автобус из станицы Багаевской. Для ликвидации последствий аварии привлекались семь спасателей и три единицы техники.

Ведущий специалист по связям с общественностью ПСС во внутренних водах Анастасия Калдурова добавила, что водителя и пассажира покорёженного авто пришлось доставать с помощью специального оборудования. Их передали бригаде скорой помощи.

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