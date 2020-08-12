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в Ростовской области ВАЗ влетел в дерево: есть пострадавшие

в Ростовской области ВАЗ влетел в дерево: есть пострадавшие
в донском регионе водитель на «ВАЗ-2112» врезался в дерево. Авария произошла на автодороге «Семикаракорск-Большая Мартыновка» 14 августа примерно в 11:00.

26-летний водитель устал в пути и уснул за рулем отечественной легковушки. Потеряв управление, он съехал с дороги и врезался в дерево.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадали четыре пассажира. Троих доставили в медучреждение, а 15-летней девочке оказали разовую медпомощь.

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