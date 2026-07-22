В Ростовской области «ВАЗ» с прицепом арбузов врезался в «Ладу Ларгус»
В Ростовской области автомобиль с прицепом арбузов врезался в легковушку. Об аварии на дороге между станицей Егорлыкской и хутором Кавалерским 21 июля рассказали в ДПЧС РО.
По предварительным данным, водитель «Лады Ларгус» ехал по Егорлыкскому району и остановился на дороге, чтобы пропустить выезжающий комбайн. Следом за ним двигался «ВАЗ-2110» с прицепом, в котором перевозили арбузы.
Водитель «ВАЗа» не успел затормозить и врезался в стоящий автомобиль. От удара арбузы вылетели из прицепа и рассыпались по проезжей части.