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В Ростовской области «ВАЗ» с прицепом арбузов врезался в «Ладу Ларгус»

В Ростовской области «ВАЗ» с прицепом арбузов врезался в «Ладу Ларгус»
В Ростовской области автомобиль с прицепом арбузов врезался в легковушку. Об аварии на дороге между станицей Егорлыкской и хутором Кавалерским 21 июля рассказали в ДПЧС РО.

По предварительным данным, водитель «Лады Ларгус» ехал по Егорлыкскому району и остановился на дороге, чтобы пропустить выезжающий комбайн. Следом за ним двигался «ВАЗ-2110» с прицепом, в котором перевозили арбузы.

Водитель «ВАЗа» не успел затормозить и врезался в стоящий автомобиль. От удара арбузы вылетели из прицепа и рассыпались по проезжей части.

- В результате ДТП водитель «ВАЗ-2110» получил травму ноги и был доставлен в ЦГБ для оказания медицинской помощи, - уточнили в ведомстве.
Фото: ДПЧС РО
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