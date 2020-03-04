В Ростовской области ВАЗ протаранил грузовик: пострадал ребёнок



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В Мясниковском районе Ростовской области в результате ДТП пострадал ребёнок. Авария произошла в селе Крым утром 6 марта.



ДТП случилось на перекрёстке улиц 19-я Линия и Советская. По предварительным данным, 20-летний водитель «ВАЗ-2107», поворачивая налево, не уступил дорогу грузовику «Шаанкси».

- В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и 12-летний мальчик, ехавший в этой машине, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.