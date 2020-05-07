В Ростовской области ВАЗ насмерть сбил двух пешеходов
Два пешехода погибли в результате ДТП в Ростовской области. Авария произошла на автодороге «Обход Сальска». Об этом сообщили в ГИБДД Ростовской области 9 мая.
23-летний водитель «ВАЗ-21099» сбил двоих 40-лентних мужчин.
- По предварительным данным, пешеходы двигались по проезжей части, при наличии широкой обочины, без световозвращающих элементов на верхней одежде, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
В результате происшествия оба пешехода скончались на месте ДТП.