В Ростовской области в жутком ДТП погибли два человека

Фото: Госавтоинспекция РО

В Родионово-Несветайском районе в аварии погибли два человека. Трагедия произошла вечером 5 августа на автодороге Ростов-на-Дону - слобода Родионово-Несветайская 5 августа.По предварительной информации, 47-летний водитель «Лифана» уходил от столкновения с совершающей обгон машиной марки «ВАЗ 2110» и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Джили».Водитель «Лифана» и его пассажир в 44-летнем возрасте скончались на месте, сообщили в пресс-службе ГАИ.