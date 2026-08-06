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В Ростовской области в жутком ДТП погибли два человека

В Ростовской области в жутком ДТП погибли два человека

В Родионово-Несветайском районе в аварии погибли два человека. Трагедия произошла вечером 5 августа на автодороге Ростов-на-Дону - слобода Родионово-Несветайская 5 августа.

По предварительной информации, 47-летний водитель «Лифана» уходил от столкновения с совершающей обгон машиной марки «ВАЗ 2110» и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Джили».

Водитель «Лифана» и его пассажир в 44-летнем возрасте скончались на месте, сообщили в пресс-службе ГАИ.
Фото: Госавтоинспекция РО
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