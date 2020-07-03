В Ростовской области в водоёме утонул 15-летний подросток
В Каменске-Шахтинском следственные органы устанавливают обстоятельства смерти 15-летнего подростка.
По предварительным данным, 6 июля мальчик отправился купаться на водоём в микрорайоне Лиховском. Он отплыл от берега и утонул. Его тело было обнаружено спустя несколько часов.
- В настоящее время следователь выполняет осмотр места происшествия, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Все обстоятельства трагедии будут установлены во время проверки.