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В Ростовской области в водоёме утонул 15-летний подросток

В Ростовской области в водоёме утонул 15-летний подросток
В Каменске-Шахтинском следственные органы устанавливают обстоятельства смерти 15-летнего подростка.

По предварительным данным, 6 июля мальчик отправился купаться на водоём в микрорайоне Лиховском. Он отплыл от берега и утонул. Его тело было обнаружено спустя несколько часов.
- В настоящее время следователь выполняет осмотр места происшествия, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Все обстоятельства трагедии будут установлены во время проверки.

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