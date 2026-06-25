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В Ростовской области в водоеме обнаружили тело пропавшего мужчины

В Ростовской области в водоеме обнаружили тело пропавшего мужчины

В Ростовской области нашли тело пропавшего мужчины, искали больше недели. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Днем 25 июня местные жители хутора Масаловка обнаружили в водоеме тело 57-летнего мужчины. Погибший числился пропавшим без вести с 19 июня.

Спасатели извлекли тело мужчины из акватории искусственного водоема.

Оказалось, что погибший пропал еще неделю назад. Мужчина ушел из дома 19 июня, не сообщив никому о своих планах.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают следственные органы, проводятся необходимые мероприятия для установления всех деталей трагедии.
Фото: Donday
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