В Ростовской области в водоеме обнаружили тело пропавшего мужчины

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В Ростовской области нашли тело пропавшего мужчины, искали больше недели. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.Днем 25 июня местные жители хутора Масаловка обнаружили в водоеме тело 57-летнего мужчины. Погибший числился пропавшим без вести с 19 июня.Спасатели извлекли тело мужчины из акватории искусственного водоема.Оказалось, что погибший пропал еще неделю назад. Мужчина ушел из дома 19 июня, не сообщив никому о своих планах.В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают следственные органы, проводятся необходимые мероприятия для установления всех деталей трагедии.