В Ростовской области в столкновении автобуса и фуры пятеро погибли, четверо пострадали



Страшное ДТП произошло в Ростовской области. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Авария случилась в Миллеровском районе на трассе М-4 «Дон» около 3:30.



На 869-м километре автодороги столкнулись микроавтобус «Опель Вивара» и большегруз «Скания». По оперативным данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, ещё четверо получили травмы. Пострадавших доставили в Миллеровскую центральную городскую больницу.







Для ликвидации последствий аварии привлекали 20 спасателей и семь единиц техники. Специалистам пришлось деблокировать пострадавших с помощью инструментов. Обстановка уточняется. Обстоятельства трагедии устанавливают.





