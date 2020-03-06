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В Ростовской области в столкновении автобуса и фуры пятеро погибли, четверо пострадали

В Ростовской области в столкновении автобуса и фуры пятеро погибли, четверо пострадали
Страшное ДТП произошло в Ростовской области. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Авария случилась в Миллеровском районе на трассе М-4 «Дон» около 3:30.

На 869-м километре автодороги столкнулись микроавтобус «Опель Вивара» и большегруз «Скания». По оперативным данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, ещё четверо получили травмы. Пострадавших доставили в Миллеровскую центральную городскую больницу.



Для ликвидации последствий аварии привлекали 20 спасателей и семь единиц техники. Специалистам пришлось деблокировать пострадавших с помощью инструментов. Обстановка уточняется. Обстоятельства трагедии устанавливают.


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