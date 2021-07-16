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В Ростовской области в результате ДТП с перевёртышем пострадали четыре человека

В Ростовской области в результате ДТП с перевёртышем пострадали четыре человека

В Ростовской области в результате ДТП с перевёртышем пострадали четыре человека. Об этом сообщил DonDay Азов 19 июля.

Авария произошла в Азове ночью 17 июля. По предварительным данным, 18-летний парень за рулём «Хендай Элантра» ехал по улице Измайлова. В районе дома №31/35 водитель пошёл на обгон «Хендая Солярис». В результате ДТП «Элантра» врезалась в столб и перевернулась.

«Солярис» тоже отбросило в сторону. В аварии пострадали 21-летняя девушка-водитель и три пассажира: 19-летний парень и две девушки 21 года. От госпитализации они отказались и направились в больницу самостоятельно. Состояние водителя и пассажиров «Элантры» неизвестно

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