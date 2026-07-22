Фото: Rostov.ru

В Ростовской области в результате атаки беспилотников в поле горела пшеница. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.Всего сбили более 20 беспилотников в городах: Таганрог и Гуково, а также в 8 районах области: Зерноградский, Мясниковский, Тарасовский, Белокалитвинский, Константиновский, Красносулинский, Каменский, Неклиновский районы.В результате беспилотной атаки в Кагальницком районе упали обломки дронов. Горела озимая пшеница в поле. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.