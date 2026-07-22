Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в результате атаки беспилотников в поле горела пшеница

В Ростовской области в результате атаки беспилотников в поле горела пшеница
В Ростовской области в результате атаки беспилотников в поле горела пшеница. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Всего сбили более 20 беспилотников в городах: Таганрог и Гуково, а также в 8 районах области: Зерноградский, Мясниковский, Тарасовский, Белокалитвинский, Константиновский, Красносулинский, Каменский, Неклиновский районы.

В результате беспилотной атаки в Кагальницком районе упали обломки дронов. Горела озимая пшеница в поле. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика