Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в реке утонул пенсионер

В Ростовской области в реке утонул пенсионер
В Ростовской области в реке утонул 75-летний мужчина. Трагедия случилась 2 сентября в Каменском районе.

Спасатели проводили рейд в районе лодочной станции и заметили мужчину без признаков жизни. Тело специалисты оперативно вытащили на берег.

Вероятно, дедушка хотел порыбачить, но не соблюдал правила нахождения на воде.

Напомним, с начала купального сезона в реках и водоемах донского региона утонул 51 человек. Причиной гибели стала неосторожность людей на водных объектах.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.