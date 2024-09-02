В Ростовской области в реке утонул пенсионер

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области в реке утонул 75-летний мужчина. Трагедия случилась 2 сентября в Каменском районе.Спасатели проводили рейд в районе лодочной станции и заметили мужчину без признаков жизни. Тело специалисты оперативно вытащили на берег.Вероятно, дедушка хотел порыбачить, но не соблюдал правила нахождения на воде.Напомним, с начала купального сезона в реках и водоемах донского региона утонул 51 человек. Причиной гибели стала неосторожность людей на водных объектах.