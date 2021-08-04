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В Ростовской области в массовом ДТП погибли четыре человека, в том числе маленький ребёнок

В Ростовской области в массовом ДТП погибли четыре человека, в том числе маленький ребёнок


В Ростовской области произошло массовое ДТП с участием девяти машин. В результате аварии четыре человека погибли, в том числе ребёнок до года. Ещё пять человек пострадали. ЧП случилось 6 августа на 1 070-м километре М-4 «Дон».



В массовом столкновении участвовали семь легковых машин и два большегруза. Несколько автомобилей получили механические повреждения, изменившие внешний облик до неузнаваемости. Легковушки буквально раздавило.

На месте происшествия работают все экстренные службы. Причина ДТП не уточняется.





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