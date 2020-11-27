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В Ростовской области в ДТП с зерновозом погибли двое

В Ростовской области в ДТП с зерновозом погибли двое
В ДТП с зерновозом на трассе Ростовской области погибли двое. Трагедия произошла около 16 часов 1 декабря в Орловском районе.

По предварительным данным, 44-летний водитель «КамАЗа», перевозивший зерно, ехал по трассе Котельниково-Песчанокопское. В районе 106-го километра на автодорогу выехал 36-летний мужчина, управляющий автомобилем «ВАЗ-2110». Шофер большегруза ударил по тормозам, но было уже поздно. Зерновоз сбил легковушку.

- В результате ДТП водитель и пассажир «ВАЗа» погибли на месте от полученных травм, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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