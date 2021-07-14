В Ростовской области в ДТП с участием КамАЗа пострадали два человека
В Ростовской области в аварии с участием большегруза и «Лады» два человека отправились в больницу. ДТП произошло в ночь на 16 июля.
Как сообщает Salsknews, происшествие случилось на трассе Егорлыкская - Сальск, в районе посёлка Загорье. По предварительным данным, 26-летний водитель «Лады», не рассчитав расстояние, по касательной задел КамАЗ.
Грузовик завалился на бок. Внешне на машине повреждений нет. Легковушке повезло меньше. Левая часть машины смялась от столкновения. Водительская дверь, фара и крыло получили серьёзные повреждения.
Водитель и 36-летний пассажир «Лады» получили травмы и были направлены в больницу. О состоянии 49-летнего мужчины, который находился за рулём КамАЗа, не сообщается.