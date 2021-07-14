В Ростовской области в ДТП с участием КамАЗа пострадали два человека

В Ростовской области в аварии с участием большегруза и «Лады» два человека отправились в больницу. ДТП произошло в ночь на 16 июля.Как сообщает Salsknews, происшествие случилось на трассе Егорлыкская - Сальск, в районе посёлка Загорье. По предварительным данным, 26-летний водитель «Лады», не рассчитав расстояние, по касательной задел КамАЗ.Грузовик завалился на бок. Внешне на машине повреждений нет. Легковушке повезло меньше. Левая часть машины смялась от столкновения. Водительская дверь, фара и крыло получили серьёзные повреждения.Водитель и 36-летний пассажир «Лады» получили травмы и были направлены в больницу. О состоянии 49-летнего мужчины, который находился за рулём КамАЗа, не сообщается.