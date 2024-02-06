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В Ростовской области в ДТП с «перевертышем» пострадал водитеь легковушки

В Ростовской области в ДТП с «перевертышем» пострадал водитеь легковушки
В Миллерово Ростовской области в аварии пострадал водитель легковушки. Происшествие случилось днем 4 февраля.

Предварительно, мужчина за рулем легковушки ехал на огромной скорости. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с другим транспортным средством. От мощного удара машина несколько раз перевернулась. Автомобиль смяло со всех сторон. По информации очевидцев, автомобилист получил травмы и был госпитализирован.

В УГИБДД по Ростовской области пока не сообщили официальную информацию о ДТП.
Фото: соцсети
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