В Ростовской области в ДТП с «перевертышем» пострадал водитеь легковушки

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В Миллерово Ростовской области в аварии пострадал водитель легковушки. Происшествие случилось днем 4 февраля.Предварительно, мужчина за рулем легковушки ехал на огромной скорости. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с другим транспортным средством. От мощного удара машина несколько раз перевернулась. Автомобиль смяло со всех сторон. По информации очевидцев, автомобилист получил травмы и был госпитализирован.В УГИБДД по Ростовской области пока не сообщили официальную информацию о ДТП.