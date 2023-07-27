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В Ростовской области в ДТП с «Маздой» пострадал 9-летний велосипедист

В Ростовской области в ДТП с «Маздой» пострадал 9-летний велосипедист
В Ростовской области в столкновении с «Маздой» пострадал 9-летний велосипедист. Авария случилась в слободе Родионово-Несветайской 26 июля.

По предварительным данным, 29-летний водитель на «Мазде-3» ехал на пересечении улиц 40 лет Победы и Кирова. На пешеходном переходе на дорогу вылетел 9-летний велосипедист. Он не убедился в безопасности движения и на полном ходу протаранил остановившийся автомобиль.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал ребенок.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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