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В Ростовской области в ДТП с фурой пострадал водитель легковушки

В Ростовской области в ДТП с фурой пострадал водитель легковушки
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась вечером 13 октября на подъезде к городу Новочеркасску.

По предварительным данным, 36-летний водитель «Форда Фокуса» врезался в полуприцеп фуры, которая стояла посреди дороги. Легковушку буквально разрезало напополам. Мужчина, находившийся за рулем, чудом остался жив.

По информации донского УГИБДД, водителя «Форда» доставили в больницу.

Из-за чего многотонная машина встала на дороге, не известно. Вероятно, у грузовика произошла поломка.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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