В Ростовской области в ДТП с фурой пострадал водитель легковушки

Фото: УГИБДД по Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась вечером 13 октября на подъезде к городу Новочеркасску.По предварительным данным, 36-летний водитель «Форда Фокуса» врезался в полуприцеп фуры, которая стояла посреди дороги. Легковушку буквально разрезало напополам. Мужчина, находившийся за рулем, чудом остался жив.По информации донского УГИБДД, водителя «Форда» доставили в больницу.Из-за чего многотонная машина встала на дороге, не известно. Вероятно, у грузовика произошла поломка.