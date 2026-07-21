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В Ростовской области в ДТП с двумя опрокинутыми авто погиб человек, еще один получил травмы

В Ростовской области в ДТП с двумя опрокинутыми авто погиб человек, еще один получил травмы

В Неклиновоском районе произошло смертельное ДТП с двумя перевернутыми автомобилями. Трагедия случилась утром 21 июля на трассе между Таганрогом и селом Федоровка.

По предварительной информации, 46-летний водитель «Джили Монжаро» двигался по второстепенной дороге и на неравнозначном перекрестке не уступил 66-летнему водителю «БАД Ф3». От удара автомобили откинуло на обочину, машины опрокинулись.

В результате аварии водитель «БАД Ф3» скончался до приезда медицинских специалистов. Пассажир иномарки получил различные травмы и был госпитализирован, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Фото: Дондей.
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