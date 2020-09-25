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В Ростовской области в ДТП пострадали три женщины

В Ростовской области в ДТП пострадали три женщины
В Ростовской области в результате ДТП пострадали три женщины. Авария произошла на автодороге Волгодонского района 28 сентября примерно в девять часов вечера. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Как стало известно, 30-летняя женщина-водитель «ВАЗ-2109» выезжала из станицы Романовской на трассу, не имея при этом права на управление авто. Поворачивая, она не уступила дорогу «Мерседесу» под управлением 45-летнего мужчины.
- В результате ДТП пострадали водитель ВАЗ и пассажирки иномарки: 39-летняя женщина и 18-летняя девушка, - добавили в ведомстве.

Удар был настолько сильным, что от отечественной машины осталась груда металла. Женщину без водительского удостоверения доставили в больницу.

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