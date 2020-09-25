В Ростовской области в ДТП пострадали три женщины

В Ростовской области в результате ДТП пострадали три женщины. Авария произошла на автодороге Волгодонского района 28 сентября примерно в девять часов вечера. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Как стало известно, 30-летняя женщина-водитель «ВАЗ-2109» выезжала из станицы Романовской на трассу, не имея при этом права на управление авто. Поворачивая, она не уступила дорогу «Мерседесу» под управлением 45-летнего мужчины.Удар был настолько сильным, что от отечественной машины осталась груда металла. Женщину без водительского удостоверения доставили в больницу.