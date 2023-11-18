В Ростовской области в ДТП пострадал человек

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Шахтах в аварии пострадал человек. ДТП произошло днем 18 ноября.По информации УГИБДД по Ростовской области, 20-летний мотоциклист двигался по улице Цуканова. В районе дома № 43 он не справился с управлением и на всей скорости врезался в «Ниссан Кашкай». От сильного удара мотоцикл вместе с водителем выбросило с проезжей части.В результате аварии пострадал 20-летний мотоциклист. Его доставили в больницу.Мужчине, который находился за рулем автомобиля, удалось избежать травм. Он отделался ушибами и испугом