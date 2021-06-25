В Ростовской области в ДТП погибли трое

На трассе Шахты - Цимлянск в аварии погибли трое. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 28 июня в Константиновском районе.19-летний парень на «ВАЗ-2112» ехал в сторону Шахт. Он не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобилиста занесло, выбросило на встречную полосу, и он врезался в грузовую «ГАЗель».- В результате столкновения погиб водитель «двенадцатой», а также двое его пассажиров, 19 и 23 лет, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Другой водитель не пострадал.