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В Ростовской области в Дону едва не утонул мужчина

В Ростовской области в Дону едва не утонул мужчина
В Ростовской области едва не произошел несчастный случай на реке Дон. Недалеко от хутора Донского Азовского района чуть не утонул мужчина.

Спасатели на воде заметили в реке человека, который звал на помощь. Они быстро подплыли к нему и спасли, вытащив из воды. Мужчину доставили на берег и передали его жене.

Как сообщила старший помощник Ростовской областной спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова, мужчина отказался от медицинской помощи.
Фото: Анастасия Калдурова
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