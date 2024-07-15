В Ростовской области в Дону едва не утонул мужчина

Фото: Анастасия Калдурова

В Ростовской области едва не произошел несчастный случай на реке Дон. Недалеко от хутора Донского Азовского района чуть не утонул мужчина.Спасатели на воде заметили в реке человека, который звал на помощь. Они быстро подплыли к нему и спасли, вытащив из воды. Мужчину доставили на берег и передали его жене.Как сообщила старший помощник Ростовской областной спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова, мужчина отказался от медицинской помощи.