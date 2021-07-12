В Ростовской области в аварии с участием самосвала погиб ребёнок

В Ростовской области в результате аварии с самосвалом и легковушкой погиб ребёнок, ещё трое пострадали. Трагедия произошла утром 14 июля.По предварительным данным, на трассе М-4 «Дон» 38-летний водитель «Лады Весты» ехал в сторону Ростова. В Каменском районе шофёр не справился с управлением и въехал в самосвал «Шакман Шанкси».Легковушку смяло до неузнаваемости. Передняя часть авто буквально свернулась в гармошку, капот задрался назад, бампер и фары отвалились. Естественно, не обошлось без последствий.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадали три человека. Водитель и ещё два пассажира: 31-летний мужчина и 2-летняя девочка. Также в происшествии погиб 4-летний ребёнок.На данный момент все пострадавшие госпитализированы. Их направили в Каменскую ЦГБ.