В Ростовской области в аварии с участием ПАЗа пострадал водитель такси

В Ростовской области в ДТП с участием ПАЗа пострадал таксист за рулём «Рено Логана». Об этом сообщил DonDay Шахты 16 июля.Происшествие случилось недалеко от Шахт, в посёлке ХБК. По предварительным данным, 46-летний таксист ехал по улице Ворошилова. В районе дома № 17 мужчина не справился с управлением и въехал в стоящий автобус. К счастью, пассажиров в пазике не оказалось.Легковушка получила серьёзные повреждения передней части. От удара у неё отпал бампер, помялся капот, разбилось лобовое стекло. Автобус сильно не пострадал.В результате ДТП водителя «Рено» отправили в больницу. Мужчина получил серьёзные травмы головы и грудной клетки. Был ли с таксистом пассажир, неизвестно.