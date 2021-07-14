Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области в аварии с участием ПАЗа пострадал водитель такси

В Ростовской области в аварии с участием ПАЗа пострадал водитель такси

В Ростовской области в ДТП с участием ПАЗа пострадал таксист за рулём «Рено Логана». Об этом сообщил DonDay Шахты 16 июля.

Происшествие случилось недалеко от Шахт, в посёлке ХБК. По предварительным данным, 46-летний таксист ехал по улице Ворошилова. В районе дома № 17 мужчина не справился с управлением и въехал в стоящий автобус. К счастью, пассажиров в пазике не оказалось.

Легковушка получила серьёзные повреждения передней части. От удара у неё отпал бампер, помялся капот, разбилось лобовое стекло. Автобус сильно не пострадал.

В результате ДТП водителя «Рено» отправили в больницу. Мужчина получил серьёзные травмы головы и грудной клетки. Был ли с таксистом пассажир, неизвестно.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.