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В Ростовской области утром 5 июля объявили беспилотную опасность

В Ростовской области утром 5 июля объявили беспилотную опасность
В Ростовской области утром 5 июля объявили беспилотную опасность. Сообщение от РСЧС поступило около 8:30.

Жителям рекомендуют уйти с открытых участков улиц, зайти в здания и держаться подальше от окон.

Напомним, минувшей ночью над Ростовской областью отразили ракетную и беспилотную атаки. Средства ПВО перехватили угрозу с воздуха в Ростове-на-Дону и четырех районах области: Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском сельском и Мясниковском. В Советском районе Ростова из-за падения обломков БПЛА оказалось повреждено остекление здания заведения общепита. К счастью, никто не пострадал.
Фото: РСЧС
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