Фото: РСЧС

В Ростовской области утром 5 июля объявили беспилотную опасность. Сообщение от РСЧС поступило около 8:30.Жителям рекомендуют уйти с открытых участков улиц, зайти в здания и держаться подальше от окон.Напомним, минувшей ночью над Ростовской областью отразили ракетную и беспилотную атаки. Средства ПВО перехватили угрозу с воздуха в Ростове-на-Дону и четырех районах области: Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском сельском и Мясниковском. В Советском районе Ростова из-за падения обломков БПЛА оказалось повреждено остекление здания заведения общепита. К счастью, никто не пострадал.