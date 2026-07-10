В Ростовской области утром 10 июля отменили беспилотную опасность

Фото: РСЧС

В Ростовской области утром 10 июля дали отбой беспилотной опасности. Сообщение РСЧС поступило около 8:30.Режим ввели накануне, 9 июля, примерно в 22:30. Тогда жителям рекомендовали уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.Утром следующего дня экстренные службы сообщили об отмене беспилотной опасности. К сожалению, воздушная атака не прошла без последствий на земле.После падения БПЛА загорелись два административных здания. Один пожар произошел в селе Кагальник Азовского района. Сейчас огонь полностью локализован. Еще одно административное здание загорелось в Таганроге. Этот пожар также ликвидировали.В настоящий момент экстренные службы тушат возгорания на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове, а также на территории морского порта в Таганроге.К счастью, в результате происшествий никто из жителей не пострадал.