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В Ростовской области утром 10 июля отменили беспилотную опасность

В Ростовской области утром 10 июля отменили беспилотную опасность
В Ростовской области утром 10 июля дали отбой беспилотной опасности. Сообщение РСЧС поступило около 8:30.

Режим ввели накануне, 9 июля, примерно в 22:30. Тогда жителям рекомендовали уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Утром следующего дня экстренные службы сообщили об отмене беспилотной опасности. К сожалению, воздушная атака не прошла без последствий на земле.

После падения БПЛА загорелись два административных здания. Один пожар произошел в селе Кагальник Азовского района. Сейчас огонь полностью локализован. Еще одно административное здание загорелось в Таганроге. Этот пожар также ликвидировали.

В настоящий момент экстренные службы тушат возгорания на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове, а также на территории морского порта в Таганроге.

К счастью, в результате происшествий никто из жителей не пострадал.
Фото: РСЧС
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