В Ростовской области участковый получил три года колонии за пинок под зад местному жителю

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В Ростовской области к трем годам колонии приговорили участкового, пнувшего под задобратившегося к нему местного жителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов донского региона.Происшествие случилось 26 февраля прошлого года. Участковый находился у себя в кабинете с двумя посетителями. Во время разговора с одним из обратившихся к нему мужчин у правоохранителя произошел конфликт. Обстановка накалилась, и осужденный схватил оппонента за руку и силой стал выпроваживать его из кабинета. Потерпевший сопротивлялся и буянил, за что участковый ударил его головой о стену. При этом выводить разбушевавшегося посетителя помогал другой мужчина. Но он не причинял своему знакомому никакой боли. Когда участковому удалось подвести потерпевшего к выходу из отделения, он пнул его под зад.На полицейского завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Суд назначил обвиняемому три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.