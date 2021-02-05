Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области у шакала выявили бешенство

В Ростовской области у шакала выявили бешенство
В Ростовской области в 2021 году зарегистрирован первый случай бешенства. Зараженного шакала выявили 5 февраля в Семикаракорском районе.

Животное было застрелено на территории Нижнесальского охотничьего угодья. Анализы отправили на экспертизу, которая подтвердила наличие у шакала заболевания. Скорее всего, на территории района будет введен карантин.

Если его введут, в охотугодье будут запрещены выставки и запрет на охоту как минимум на два месяца. Только после контрольных лабораторных исследований карантин в районе могут снять.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.