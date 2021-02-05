В Ростовской области у шакала выявили бешенство

В Ростовской области в 2021 году зарегистрирован первый случай бешенства. Зараженного шакала выявили 5 февраля в Семикаракорском районе.Животное было застрелено на территории Нижнесальского охотничьего угодья. Анализы отправили на экспертизу, которая подтвердила наличие у шакала заболевания. Скорее всего, на территории района будет введен карантин.Если его введут, в охотугодье будут запрещены выставки и запрет на охоту как минимум на два месяца. Только после контрольных лабораторных исследований карантин в районе могут снять.