В Ростовской области трое погибли и 59 человек пострадали из-за сильного урагана

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области три человека погибли и 59 пострадали во время урагана. Об этом сообщили в правительстве региона в ходе оперативного штаба.Мощный шторм накрыл донской регион 25 июля. В городах региона сотни улиц затопило водой. Сильный ливень и ветер до 33 метров снес больше тысячи деревьев. В тысячах домов возникли проблемы со светом и водоснабжением. В Ростове-на-Дону пострадали 28 человек, один погиб. Повреждены оказались 16 школ, 14 детских садов, а также многоэтажки и частные дома, а также более 50 автомобилей.Всего в результате непогоды пострадали 59 человек, из них 12 остаются в больницах. Один человек скончался в Ростове – он работал сторожем. В момент урагана мужчину придавило вагончиком. Еще два человека погибли из-за того, что проводили работы с электрооборудованием.