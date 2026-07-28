Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области трое погибли и 59 человек пострадали из-за сильного урагана

В Ростовской области трое погибли и 59 человек пострадали из-за сильного урагана
В Ростовской области три человека погибли и 59 пострадали во время урагана. Об этом сообщили в правительстве региона в ходе оперативного штаба.

Мощный шторм накрыл донской регион 25 июля. В городах региона сотни улиц затопило водой. Сильный ливень и ветер до 33 метров снес больше тысячи деревьев. В тысячах домов возникли проблемы со светом и водоснабжением. В Ростове-на-Дону пострадали 28 человек, один погиб. Повреждены оказались 16 школ, 14 детских садов, а также многоэтажки и частные дома, а также более 50 автомобилей.

Всего в результате непогоды пострадали 59 человек, из них 12 остаются в больницах. Один человек скончался в Ростове – он работал сторожем. В момент урагана мужчину придавило вагончиком. Еще два человека погибли из-за того, что проводили работы с электрооборудованием.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика