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В Ростовской области три года колонии получил парень, спаливший машину судьи из мести

В Ростовской области три года колонии получил парень, спаливший машину судьи из мести

В Ростовской области три с половиной года колонии общего режима получил 21-летний парень, который участвовал в поджоге автомобиля каменского судьи. Его обвинили в «Умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога». Об этом сообщили СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, парень в компании двух пособников действовал по «наводке» от 26-летнего осужденного. Ночью в январе прошлого года они пришли на одну из парковок в Каменске-Шахтинском и подожгли машину судьи – «БМВ-316». В результате пожара пострадала еще одна иномарка – «Киа Оптима».

На преступление молодых людей подтолкнула месть за вынесенный по уголовному делу приговор. Весь план придумал сам осужденный. Ему удалось из СИЗО по телефону передать исполнителям марку и номер машины.

Уголовные дела в отношении остальных подельников сейчас находятся на рассмотрении в суде. Сами они ожидают приговора в СИЗО.
Фото: Сгоревшая машина каменского судьи / donday.ru
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