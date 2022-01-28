В Ростовской области три года колонии получил парень, спаливший машину судьи из мести
В Ростовской области три с половиной года колонии общего режима получил 21-летний парень, который участвовал в поджоге автомобиля каменского судьи. Его обвинили в «Умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога». Об этом сообщили СУ СКР по Ростовской области.
По версии следствия, парень в компании двух пособников действовал по «наводке» от 26-летнего осужденного. Ночью в январе прошлого года они пришли на одну из парковок в Каменске-Шахтинском и подожгли машину судьи – «БМВ-316». В результате пожара пострадала еще одна иномарка – «Киа Оптима».
На преступление молодых людей подтолкнула месть за вынесенный по уголовному делу приговор. Весь план придумал сам осужденный. Ему удалось из СИЗО по телефону передать исполнителям марку и номер машины.
Уголовные дела в отношении остальных подельников сейчас находятся на рассмотрении в суде. Сами они ожидают приговора в СИЗО.