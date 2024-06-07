В Ростовской области третий раз за неделю полыхает лес

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В Тарасовском районе Ростовской области третий раз за неделю полыхает лес. Происшествие случилось 7 июня недалеко от хутора Елань.Возгорание началось в Городищенском лесхозе (лесной фонд ГАУ «Лес») около 15:00. Очевидцы вызвали на место пожарных. Для того чтобы потушить огонь, на место прибыли 72 специалиста на 33 автоцистернах. В Митякинском сельском поселении введён режим повышенной готовности.- Ситуация остается сложной, но контролируемой. Пожарные и добровольцы принимают все необходимые меры с целью недопущения распространения огня на лесной массив и хутор, - сообщил глава района Григорий Бадаев.Это уже третий крупный пожар в Тарасовском районе. В начале июня площадь пожара составила более 60 гектаров — горела лесная подстилка. Через день огонь охватил ещё 123 гектара деревьев на другом участке. По официальной информации, в результате обоих происшествий никто не пострадал. В Минприроды Ростовской области сообщили, что причиной обоих пожаров стали разряды молнии.