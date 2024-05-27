В Ростовской области трамвайные остановки обстреляли хулиганы

Фото: социальные сети.

В городе Таганроге Ростовской области хулиганы обстреляли два остановочных комплекса. Информацию об этом 27 мая сообщили в пресс-службе «Таганрогского трамвая».Первое ЧП случилось 4 мая около 22:00. На остановке находились парень и девушка. Внезапно юноша достал пистолет и начал стрелять по остановке «Парковый переулок». После выстрела стеклянная конструкция треснула. По всей видимости, хулиган хотел произвести впечатление на девушку.Уже на следующий день примерно в то же время группа молодых людей обстреляла остановочный комплекс «НИИ связи». Сейчас правоохранительные органы разыскивают молодых людей.Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить, как выглядели хулиганы. Вероятно, их вскоре задержат.Они могут понести уголовное наказание за свои проступки.