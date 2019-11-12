В Ростовской области такси отбросило на остановку после ДТП: есть пострадавшие



Два человека пострадали в ДТП в Ростовской области. Инцидент случился в селе Кулешовка Азовского района. Авария произошла около 15 часов 14 ноября.



По предварительной информации, автомобилист за рулём «ВАЗ-2114» не справился с управлением и выскочил на встречную полосу. Он врезался в такси «Рено Логан». Иномарку отбросило на остановочный комплекс, от удара она оказалась сильно повреждена.



По данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, травмы получили оба водителя. Никто из пешеходов не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.