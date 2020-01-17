В Ростовской области супруги получили серьёзные травмы в ДТП



Супруги из Шахт едва не погибли в серьёзном ДТП. Сейчас Ольга и Сергей Лагутины находятся в больнице. Оба перенесли несколько операций.



Авария произошла в Белокалитвенском районе утром 15 января. Пара ехала по трассе на своём «Форд Фьюжн». Водитель потерял управление и вылетел с дороги. Выскочив на обочину, автомобиль на большой скорости врезался в дерево. Иномарку смяло как консервную банку. Ольга и Сергей чудом остались живы. В тяжёлом состоянии их госпитализировали в районную больницу Белой Калитвы. Об том сообщает DonDay Шахты.

Сергей пять дней находился в отделении реанимации, и врачи неустанно боролись за его жизнь. У него диагностировали переломы рёбер, таза, бедра, также у пациента пробиты оба лёгких. Наконец, он пришёл в сознание. Тогда мужчину перевели в отделение хирургии. Ему всё еще предстоит операция на тазу. Для этого Лагутина нужно перевозить в Ростовскую областную больницу.



Ольга пострадала меньше — получила сложный перелом бедра, который также требует хирургического вмешательства. Супругам, в общей сложности, требуется порядка 300 тысяч на штифты, титановые пластины и сами операции. Указанная сумма нужна только на лечение, во сколько обойдётся реабилитация — ещё только предстоит узнать. У Сергея и Ольги есть 12-летняя дочь и 8-летний сын, которые с нетерпением ждут возвращения родителей домой.