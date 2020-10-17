В Ростовской области суд вынес приговор парню, зарезавшему собутыльника
В Ростовской области осудили 25-летнего парня, который вонзил нож в сердце собутыльнику. Иван Шинкарев обвинялся по статье «Убийство».
Как сообщает DonDay.ru, Белокалитвинский городской суд приговорил обвиняемого к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, трагедия случилась 18 декабря 2019 года в городе Белая Калитва. Парень выпивал вместе со своим 56-летним товарищем. Во время застолья собутыльники начали ругаться, выясняя, кто кому должен деньги. Конфликт перешел в потасовку. Иван в гневе схватил со стола нож и ударил им мужчину в сердце. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.