В Ростовской области столкнулись иномарка и машина скорой помощи: пострадали четыре человека

В Белокалитвинском районе иномарка протаранила машину медицинской службы. Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 июля на трассе Волгоград - Каменск примерно в 4 часа.По предварительной информации, 32-летний водитель «Форда Эксплорера» попытался совершить обгон и не справился с управлением. Он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УАЗ, за рулем которого был 33-летний мужчина.- В результате аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры автомобиля скорой помощи, предположительно, сотрудники медицинской помощи, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – С травмами их госпитализировали.Обстоятельства случившегося выясняют.