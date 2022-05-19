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В Ростовской области спустя четыре дня нашли живым 25-летнего парня

В Ростовской области спустя четыре дня нашли живым 25-летнего парня
В Ростовской области спустя четыре дня поисков нашли живым 25-летнего Дмитрия Шишикина. Об этом 20 мая сообщило добровольческое объединение «Лиза Алерт Юг».

Дима бесследно исчез 16 мая. В тот день он ушел из дома в поселке Шолоховском Белокалитвинского района и перестал выходить на связь. Родные, не дозвонившись до него, обратились с заявлением в полицию.

Правоохранителям и волонтерам понадобилось четыре дня, чтобы найти парня целым и невредимым. Сейчас он дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Где он был все это время, неизвестно.
Фото: «Лиза Алерт Юг»
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