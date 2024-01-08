В Ростовской области случилось смертельное ДТП с фурой

Фото/видео: DonDay.ru.

В Неклиновском районе Ростовской области произошла смертельная авария. ДТП случилось днем 8 января недалеко от села Покровского.Иномарка и фура столкнулись на участке автодороги от села Самбек к Матвееву Кургану. На кадрах видно, как фура съехала с дороги.В УГИБДД по Ростовской области пока не прокомментировали аварию. Скорее всего, один из водителей не справился с управлением на заснеженной дороге и врезался в другую машину.На месте находятся бригада скорой помощи и сотрудники ДПС.