Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области случилось смертельное ДТП с фурой

В Ростовской области случилось смертельное ДТП с фурой
В Неклиновском районе Ростовской области произошла смертельная авария. ДТП случилось днем 8 января недалеко от села Покровского.

Иномарка и фура столкнулись на участке автодороги от села Самбек к Матвееву Кургану. На кадрах видно, как фура съехала с дороги.

В УГИБДД по Ростовской области пока не прокомментировали аварию. Скорее всего, один из водителей не справился с управлением на заснеженной дороге и врезался в другую машину.

На месте находятся бригада скорой помощи и сотрудники ДПС.
Фото/видео: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.