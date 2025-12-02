В Ростовской области случилось два возгорания из-за растопленных печей

- Как установил дознаватель ведомства, предварительно, загорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации печи на твердом топливе, - добавили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области случилось два пожара из-за растопленных печей. Схожими за конец ноября происшествиями поделились в региональном ГУ МЧС.Один из пожаров случился 30 ноября в хуторе Коса. За некоторое время до инцидента 80-летняя хозяйка дома растапливала печь. Она подкинула дрова и ушла в гости к соседке. Неожиданно из поддувала вылетела окалина, от нее вспыхнула занавеска. К счастью, женщины успели заметить дым из окна. Они ринулись в дом и стали сбивать пламя. Прибывшим на место спасателям оставалось только пролить очаг возгорания.Другой пожар произошел 27 ноября в поселке Средний Чир. Ночью пламя охватило одну из квартир на улице Первомайской. Хозяин почувствовал запах гари, а когда заметил охваченное пламенем помещение, выбежал на улицу. Прибывшие на место пожарные эвакуировали еще троих жильцов из соседней квартиры. Огонь потушили на площади 28 квадратных метров пять специалистов на двух автоцистернах.