В Ростовской области школьнику петардой оторвало часть руки

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В Ростовской области 15-летний мальчик лишился части руки, играя с петардой. Происшествие случилось 24 ноября в Шахтах, сообщает портал DonDay Шахты.Один необдуманный поступок изменил жизнь школьника из поселка Артем навсегда. Подросток купил петарду. Он хотел взорвать ее и бросить, однако пиротехника воспламенилась прямо в руках мальчика. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу. По словам медиков, часть руки ребенка не спасли - сохранять было нечего.Сейчас подросток переведен из реанимации в отделение детской городской больницы. Его состояние стабильное.