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В Ростовской области школьник пострадал в аварии с тягачом

В Ростовской области школьник пострадал в аварии с тягачом
В Ростовской области школьник пострадал в ДТП. Авария произошла днем 5 июня.

Около 14:00 водитель тягача «MAN TGX» двигался по трассе Волгодонск — Зимовники. В районе 45-го километра он на полном ходу врезался в попутную «девятку» под управлением 48-летнего мужчины. Удар был настолько мощным, что легковушку отбросило в сторону.

В результате ДТП травмы получил 9-летний мальчик-пассажир «ВАЗ». Его с травмами доставили в больницу.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, авария произошла из-за того, что 42-летний водитель тягача не выдержал безопасную дистанцию до попутной машины.
Фото: DonDay.ru.
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