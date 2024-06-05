В Ростовской области школьник пострадал в аварии с тягачом

Фото: DonDay.ru.

В Ростовской области школьник пострадал в ДТП. Авария произошла днем 5 июня.Около 14:00 водитель тягача «MAN TGX» двигался по трассе Волгодонск — Зимовники. В районе 45-го километра он на полном ходу врезался в попутную «девятку» под управлением 48-летнего мужчины. Удар был настолько мощным, что легковушку отбросило в сторону.В результате ДТП травмы получил 9-летний мальчик-пассажир «ВАЗ». Его с травмами доставили в больницу.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, авария произошла из-за того, что 42-летний водитель тягача не выдержал безопасную дистанцию до попутной машины.