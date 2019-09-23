В Ростовской области сгорело похоронное бюро



Фото для иллюстрации



Пожар произошёл в похоронном бюро в городе Гуково Ростовской области. Сообщение о загорании в здании на улице Пархоменко поступило после полуночи 25 сентября.



По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, огонь охватил одноэтажное металлическое здание. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. К тушению привлекались восемь огнеборцев и две единицы техники. На ликвидацию возгорания потребовалось примерно 15 минут. В результате происшествия ни один человек не пострадал. Причина ЧП устанавливается экспертами.