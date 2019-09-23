В Ростовской области сгорело похоронное бюро
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Пожар произошёл в похоронном бюро в городе Гуково Ростовской области. Сообщение о загорании в здании на улице Пархоменко поступило после полуночи 25 сентября.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, огонь охватил одноэтажное металлическое здание. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. К тушению привлекались восемь огнеборцев и две единицы техники. На ликвидацию возгорания потребовалось примерно 15 минут. В результате происшествия ни один человек не пострадал. Причина ЧП устанавливается экспертами.