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В Ростовской области сгорело похоронное бюро

В Ростовской области сгорело похоронное бюро
Фото для иллюстрации

Пожар произошёл в похоронном бюро в городе Гуково Ростовской области. Сообщение о загорании в здании на улице Пархоменко поступило после полуночи 25 сентября.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, огонь охватил одноэтажное металлическое здание. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. К тушению привлекались восемь огнеборцев и две единицы техники. На ликвидацию возгорания потребовалось примерно 15 минут. В результате происшествия ни один человек не пострадал. Причина ЧП устанавливается экспертами.

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