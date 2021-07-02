В Ростовской области сгорело почти 42 гектара леса. Страшный пожар начался 3 июля во время грозы в Верхнедонском районе.В период непогоды молния ударила в дерево, и произошло возгорание. Сильный ветер раздул огонь, и пламя быстро распространилось на большой территории.К месту ЧП направили более 200 спасателей и 57 единиц техники. Всю ночь они боролись с пламенем. Сотрудники МЧС до сих пор находятся на месте происшествия и занимаются окарауливанием территории.Стоит отметить, что в ходе тушения угрозы населенным пунктам не было допущено.