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В Ростовской области сгорела иномарка за 2 миллиона рублей

В Ростовской области сгорела иномарка за 2 миллиона рублей
Фото для иллюстрации

Дорогостоящий автомобиль сгорел в Ростовской области. В ночь на 29 ноября поступило сообщение о пожаре на улице Советской в Шахтах.

- На площади один квадратный метр горела «Тойота Рав 4», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – К тушению привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.

По данным спасательного ведомства, ликвидировать возгорание удалось примерно за пять минут. Причина пожара устанавливается. К счастью, ни один человек не пострадал в результате происшествия.

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