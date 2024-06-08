В Ростовской области сгорел магазин одежды

Фото: соцсети (тг Тарасовский); фото/видео: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Тарасовском районе произошел пожар в магазине одежды. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось в поселке Тарасовском 8 июня около 8:00.Пламя за считанные минуты охватило магазин, расположенный на улице Островского, 124. Крыша полностью сгорела и обрушилась.Сейчас на месте работают 25 сотрудников, привлечено девять единиц спецтехники.— Существовала угроза перехода огня на соседние строения, но удалось локализовать пламя на площади 1 000 квадратных метров, — уточнили в ведомстве.К 09:30 ликвидировали открытое горение. Предварительно, во время ЧП никто не пострадал. Сотрудники и посетители магазина вовремя успели выбежать на улицу.