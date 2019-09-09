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В Ростовской области рыбак перевернулся на лодке

В Ростовской области рыбак перевернулся на лодке

Тонувшего рыбака спасли в Ростовской области. Мужчина перевернулся на резиновой лодке в Пролетарском районе.

ЧП произошло в хуторе Русский 11 сентября. Около 10 часов утра в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в районе балки Большая Садковка тонет мужчина. Спасателей вызвали товарищи тонувшего. Они вместе с ним отправились на рыбалку, но помочь ему не смогли, так как сильный ветер относил их лодку в противоположную сторону.

Когда спасатели прибыли на место, они увидели, что рыбак держится на воде с помощью спасательного круга.
- Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам доставили пострадавшего на берег, - рассказали в донском управлении МЧС. - Мужчина был в критическом состоянии из-за переохлаждения, но от госпитализации отказался.

Спасатели также отправились за друзьями спасённого, которые из-за сильного ветра не смогли самостоятельно добраться до берега.

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