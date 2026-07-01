В Ростовской области родители раскритиковали подарок отличникам ЕГЭ в виде красивых номеров
В Ростовской области родители раскритиковали подарок отличникам ЕГЭ в виде сим-карт с красивыми номерами.
Четверо выпускников Ростовской области набрали 300 баллов на ЕГЭ. Количество стобалльников в регионе тоже выросло. Но способ поощрения, предложенный Минпросвещения, удивил как родителей, так и многих школьников.
Школьникам с результатом от 200 баллов предложили мобильные номера с комбинацией «555». За таким номером молодые люди до 20 лет смогут обратиться с 1 июля по январь.
В соцсетях многие родители называют это странным и несерьезным. Номера стоят по тысяче рублей, тогда как подготовка к экзаменам требует огромного количества усилий, времени, финансовых затрат.
В качестве альтернативы странной инициативе люди выдвигают идеи отдать деньги самим выпускникам, облегчить поступление, обеспечить дополнительными льготами на жизнь после поступления или устроить поездки в научные и образовательные центры.