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В Ростовской области родители раскритиковали подарок отличникам ЕГЭ в виде красивых номеров

В Ростовской области родители раскритиковали подарок отличникам ЕГЭ в виде красивых номеров
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В Ростовской области родители раскритиковали подарок отличникам ЕГЭ в виде сим-карт с красивыми номерами.

Четверо выпускников Ростовской области набрали 300 баллов на ЕГЭ. Количество стобалльников в регионе тоже выросло. Но способ поощрения, предложенный Минпросвещения, удивил как родителей, так и многих школьников.

Школьникам с результатом от 200 баллов предложили мобильные номера с комбинацией «555». За таким номером молодые люди до 20 лет смогут обратиться с 1 июля по январь.

В соцсетях многие родители называют это странным и несерьезным. Номера стоят по тысяче рублей, тогда как подготовка к экзаменам требует огромного количества усилий, времени, финансовых затрат.

— И ведь на это потратят бюджетные средства, — пишут в местных группах. — Честное слово, лучше бы грамотами ограничились.

В качестве альтернативы странной инициативе люди выдвигают идеи отдать деньги самим выпускникам, облегчить поступление, обеспечить дополнительными льготами на жизнь после поступления или устроить поездки в научные и образовательные центры.
Фото: Министерство образования России
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