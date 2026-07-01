В Ростовской области родители раскритиковали подарок отличникам ЕГЭ в виде красивых номеров

— И ведь на это потратят бюджетные средства, — пишут в местных группах. — Честное слово, лучше бы грамотами ограничились.



Фото: Министерство образования России

[center][/center]В Ростовской области родители раскритиковали подарок отличникам ЕГЭ в виде сим-карт с красивыми номерами.Четверо выпускников Ростовской области набрали 300 баллов на ЕГЭ. Количество стобалльников в регионе тоже выросло. Но способ поощрения, предложенный Минпросвещения, удивил как родителей, так и многих школьников.Школьникам с результатом от 200 баллов предложили мобильные номера с комбинацией «555». За таким номером молодые люди до 20 лет смогут обратиться с 1 июля по январь.В соцсетях многие родители называют это странным и несерьезным. Номера стоят по тысяче рублей, тогда как подготовка к экзаменам требует огромного количества усилий, времени, финансовых затрат.В качестве альтернативы странной инициативе люди выдвигают идеи отдать деньги самим выпускникам, облегчить поступление, обеспечить дополнительными льготами на жизнь после поступления или устроить поездки в научные и образовательные центры.