В Ростовской области ревнивая женщина зарезала возлюбленного
В Белокалитвинском районе местная жительница из ревности зарезала возлюбленного. Об этом сообщает портал DonDay.ru. Происшествие случилось 6 октября в поселке Коксовом.
Вечером 58-летняя женщина и ее 56-летний возлюбленный решили устроить посиделки и выпить алкоголя. Позже к ним присоединилась подруга. Мужчина сразу положил на нее глаз и стал оказывать знаки внимания. Это не понравилось его избраннице. Женщина сделала любимому несколько замечаний, но это его не остановило.
Тогда ею овладела ревность, женщина трижды ударила мужчину ножом. От полученных травм герой-любовник скончался на месте.
Как сообщил старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец, подозреваемая задержана.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ей грозит до 15 лет лишения свободы.